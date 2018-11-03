Алматы. 3 ноября. КазТАГ – Останки сарматов обнаружили в Мангистауской области во время строительных работ, сообщает Tumba.kz.

«Рабочие обнаружили в Мангистауской области свидетельства пребывания сарматов. На останки человеческих скелетов они наткнулись во время строительных работ по проведению водопровода в селе Жынгылды Мангистауского района», — говорится в сообщении в субботу.

«Мы не знали сначала что это такое, фонариком посветили, а там скелеты трех человек. Несколько костей были собраны в одну кучу. Ни туркмены, ни казахи так не хоронили, этим могилам, судя по гротам, не менее 1500 лет. Ну мы, конечно себе в убыток, но пошли копать в другое место», — рассказывают рабочие.

Как уточняется, обнаружив останки человека, они сразу же позвонили в полицию, после чего к делу приступили археологи.

По словам сотрудников Мангистауского государственного историко-культурного заповедника, при расчистке четырех погребальных ям всего в комплексе обнаружены останки шести человек, включая ребенка и женщину.

«Специалисты предварительно датировали захоронения IV веком до нашей эры и I веком нашей эры. Они предполагают, что захоронение относится к памятникам сарматского типа. После одобрения властей области археологи намерены начать раскопки. Для изучения останков скелетов они планируют пригласить коллег из Алматы», — отмечается в сообщении.

Сарматы относятся к кочевым ираноязычным племенам, населяли степные районы территории современной России, Украины и Казахстана в период с VI века до нашей эры до IV века нашей эры. Подобное захоронение недавно обнаружили и в Актобе, там два воина были похоронены при полном вооружении.

А в ВКО в 2016 году обнаружили могилу сакской принцессы, похороненной вместе с лошадьми. Обнаруженный в Долине царей курган скрывал в себе захоронение женщины из царской династии III-IV веков до нашей эры.