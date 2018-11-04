Горожане на общественных слушаниях по проекту курорта «Кок-Жайляу» в Алматы пожаловались на отсутствие карт для голосования

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Алматы. 4 ноября. КазТАГ — Динара Жаркеева. Присутствующие на общественных слушаниях по проекту строительства горнолыжного курорта Кок-Жайляу в Алматы горожане, пожаловались на отсутствие карт для участия в голосовании, передает корреспондент агентства.

«Я позвонила, чтобы зарегистрироваться, но, к сожалению, мне сказали, что количество мест регистрации уже закончилось, но для меня это было удивительно. Сегодня я подошла и отстояла очередь для регистрации уже на месте, но там почему-то раньше времени закончились карточки для голосования. Раз проходят общественные слушания, то по процедуре, на самом деле, количество участвующих может быть неограниченным, потому что это общественные слушания»,- сказала жительница города на общественных слушаниях в воскресенье.

На жалобы присутствующих о нехватке регистрационных карт для участия в голосованиях глава Almaty Mountain Resort Наиль Нуров упрекнул горожан в недисциплинированности.

«Было предусмотрено 500 регистрационных карточек при том, что зал рассчитан на 400 человек. Граждане, которые сейчас говорят о том, что им не хватило (карт — КазТАГ) вы просто недисциплинированные, вы опоздали. Наши слушания не резиновые, мы вас запустили, двери открыты, но, извините, вы сами себя лишили возможности голосовать».

В Алматы проходят общественные слушания по проекту строительства горнолыжного курорта Кок-Жайляу, на повестке дня экологическое воздействие строительства курорта на окружающую среду.

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Напомним, согласно планам, строительство намерены начать в 2020 году, его ориентировочная стоимость – $200 млн. На эти средства планируют построить спортивно-развлекательный комплекс, включающий горнолыжный курорт, гостиницы, рестораны, ледовый каток, танцплощадки, гондольную дорогу Медео — Кок-Жайляу.

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