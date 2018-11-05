Аршавин покинет ФК «Кайрат»

Алматы. 5 ноября. КазТАГ — 11 ноября на стадионе «Центральный» пройдет церемония проводов полузащитника алматинского «Кайрата» Андрея Аршавина, сообщается на официальном сайте клуба.

«В матче с карагандинским «Шахтером» клуб и болельщики поблагодарят футболиста за его карьеру в составе алматинского клуба», — говорится в сообщении в понедельник.

За три сезона в «Кайрате», А.Аршавин провел в желто-черной футболке свыше 100 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Вместе с клубом он дважды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана. Матч с «горняками» состоится 11 ноября, в 15.00, на Центральном стадионе города Алматы.