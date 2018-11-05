Казахстан стал полноправным членом SMIIC

Астана. 5 ноября. КазТАГ — Казахстан стал полноправным членом Совета директоров Института стандартов и метрологии Исламских государств (SMIIC), сообщает пресс-служба МИР РК.

«4 ноября в Мекке состоялось заседание SMIIC, в ходе которого Казахстан в лице комитета технического регулирования и метрологии вступил в данную организацию в качестве полноправного члена», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Участие в работе SMIIC в качестве полноправного члена позволит продвигать интересы Казахстана в области стандартизации и метрологии, укрепить имидж страны среди стран-членов, а также поспособствует содействию отечественному экспорту в продвижении товаров в страны-члены SMIIC.

«В настоящее время основной целью SMIIC является взаимодействие со всеми Исламскими государствами и Международным форумом по аккредитации Халал продукции IHAF для выработки единых стандартов и требований в области сертификации», — отметил председатель SMIIC и губернатор Организации по стандартизации, метрологии и качеству Саудовской Аравии SASO, доктор Саад Алькасаби.

Участниками заседания принято решение о создании постоянных комитетов Совета директоров по стратегии и финансам по аналогии с Международной организацией по стандартизации ISO. Также делегаты обсудили основные технические вопросы и стратегию дальнейшего развития.

«Являясь подведомственным органом Организации Исламского сотрудничества OIC, SMIIC нацелен на создание единой системы стандартизации, сертификации, аккредитации и метрологии, что будет способствовать сокращению технических барьеров в торговле между странами-участницами», — добавляет пресс-служба.