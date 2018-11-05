Казахстан ратифицировал договор о демаркации казахстанско-кыргызской госграницы

Астана. 5 ноября. КазТАГ — Казахстан ратифицировал договор о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства Закон Республики Казахстан «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы», — говорится в сообщении Акорды в понедельник.

Напомним, 25 октября сообщалось, что депутаты сената парламента РК на пленарном заседании палаты приняли закон РК «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о демаркации казахстанско- кыргызской государственной границы».

«Основной целью договора является международно-правовое закрепление демаркации линии государственной границы между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой», — говорилось в заключении профильного комитета сената.

Как отмечалось, в соответствии со ст. 1 договора, начальной точкой государственной границы является точка стыка государственной границы Казахстана, Кыргызстана и Китая, определенная соглашением между тремя странами «О точке стыка государственных границ» от 25 августа 1999 года.

«Конечной точкой государственной границы является точка стыка государственных границ Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, определенная соглашением между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан в точке стыка государственных границ трех государств от 15 июня 2001 года. Протяженность демаркирования линии государственной границы составляет 1257,07 км», — уточняли в комитете.

При этом пояснялось, что в соответствии с договором, стороны один раз в 10 лет проводят совместную проверку обозначения линии государственнойграницы.

Каждая сторона принимает меры по охране пограничных знаков, предотвращает их повреждение, перемещение или разрушение, а также несет ответственность за установленные ею ограничительные знаки и обеспечивает уход за ними.

Сам договор между Казахстаном и Кыргызстаном был подписан 25 декабря 2017 года в Астане.