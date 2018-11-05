Астана. 5 ноября. КазТАГ – Президент Казахстан Назарбаев одобрил поправки по совершенствованию правового регулирования в области госстатистики, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики», направленный на совершенствование законодательства в сфере государственной статистики», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Акорды.

«Законопроект направлен на повышение качества собираемых данных и обеспечение качества статистической информации; на обеспечение обратной связи с респондентами и пользователями; снижение нагрузки на респондентов путем исключения сбора дублирующих обязанностей», — говорится в заключении профильного комитета в среду.

Как отмечается, проектом закона предусматривается уточнение и расширение таких понятий как «административные данные» и «национальная перепись», а также вводится ряд новых понятий – «интервьюер», «метаданные», «компьютеризированная система телефонного опроса», «регистрация цен» и другие.

По данным комитета, документом закрепляется компетенция правительства по утверждению плана мероприятий по проведению национальной переписи.

«Также за уполномоченным органом закрепляются компетенции по проведению опроса на добровольной основе респондентов и пользователей; проведению тестирования и обсуждению проектов статистических форм и инструкций по их заполнению; разработке и утверждению порядка регистрации цен на товары и услуги; утверждению расчета количества интервьюеров, стоимости их услуг; установлению порядка получения данных по респондентам от операторов связи; установлению порядка получения на возмездной и безвозмездной основе необходимых первичных статистических данных от домашних хозяйств об их доходах и расходах», — сказано в документе.

Кроме того, за уполномоченным органом закрепляется компетенция по пересмотру и опубликованию официальной статистической информации для статистических целей при изменении статистической методологии и на основании обновленной подтвержденной документально информации в порядке, установленном уполномоченным органом в области государственной статистики.