Назарбаев одобрил поправки по совершенствованию правового регулирования в области госстатистики

Астана. 5 ноября. КазТАГ – Президент Казахстан Назарбаев одобрил поправки по
«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики», направленный на совершенствование законодательства в сфере государственной статистики», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Акорды.
«Законопроект направлен на повышение качества собираемых данных и обеспечение качества статистической информации; на обеспечение обратной связи с респондентами и
Как отмечается, проектом закона предусматривается уточнение и расширение таких понятий как «административные данные» и «национальная перепись», а также вводится ряд новых понятий – «интервьюер», «метаданные», «компьютеризированная система телефонного опроса», «регистрация цен» и другие.
По данным комитета, документом закрепляется компетенция правительства по утверждению плана мероприятий по проведению национальной переписи.
«Также за уполномоченным органом закрепляются компетенции по проведению
Кроме того, за уполномоченным органом закрепляется компетенция по пересмотру и