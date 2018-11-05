Казахстан ратифицировал конвенцию о борьбе с незаконными актами в международной гражданской авиации

Астана. 5 ноября. КазТАГ – Казахстан ратифицировал конвенцию о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации, сообщает пресс-служба главы государства.
«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации конвенции о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Акорды.
«Конвенция требует от всех государств признавать уголовно наказуемым деянием перевозку биологического, химического и ядерного оружия и связанных сними материалов. Указанные положения отражают связь между режимом нераспространения и терроризмом, а также гарантируют, что международное сообщество
Данным международным актом поощряется сотрудничество
«В конвенции особо выделены аспекты обеспечения прав человека и справедливого обращения с
Конвенция совершена в Пекине 10 сентября 2010 года.