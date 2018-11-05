Казахстан ратифицировал конвенцию о борьбе с незаконными актами в международной гражданской авиации

Астана. 5 ноября. КазТАГ – Казахстан ратифицировал конвенцию о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации конвенции о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Акорды.

«Конвенция требует от всех государств признавать уголовно наказуемым деянием перевозку биологического, химического и ядерного оружия и связанных сними материалов. Указанные положения отражают связь между режимом нераспространения и терроризмом, а также гарантируют, что международное сообщество будет должным образом реагировать на угрозы безопасности полетов гражданской авиации», — говорится в заключении профильного комитета сената парламента РК.

Данным международным актом поощряется сотрудничество между государствами в рамках постоянного механизма обмена информацией для выявления возникающих новых угроз.

«В конвенции особо выделены аспекты обеспечения прав человека и справедливого обращения с лицами, подозреваемыми в совершении актов терроризма. Принятие конвенции позволит Казахстану определить процедуры по корректировке соответствующих элементов национальной программы безопасности гражданской авиации, разрабатывать и внедрять соразмерные меры и механизмы контроля», — пояснили в комитете.

Конвенция совершена в Пекине 10 сентября 2010 года.