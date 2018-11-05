Первого замакима Мангистауской области задержали в Актау

Актау. 5 ноября. КазТАГ — Первого заместителя акима Мангистауской области Серика Амангалиева задержали в Актау, передает корреспондент агентства.

«С. Амангалиев помещен в изолятор временного содержания УВД Актау», — подтвердили в дежурной части УВД Актау в понедельник.

В свою очередь в пресс-службе акимата Мангистауской области сообщили, что информация о задержании С. Амангалиева у них отсутствует.

«С сегодняшнего дня он (С. Амангалиев – КазТАГ) отсутствует на рабочем месте», — уточнили в пресс-службе областного акимата.

Напомним, С. Амангалиев на должность замакима Мангистауской области был назначен в декабре 2017 года.

58-летний С. Амангалиев занимал в разные годы руководящие должности в отделе образования Атырауской области. С мая 2011 года по декабрь 2017 года работал в администрации президента РК.