Нелегитимными считают общественные слушания по проекту «Кок-Жайляу» общественники

Алматы. 5 ноября. КазТАГ — Динара Жаркеева. Нелегитимными считают общественные слушания по проекту строительства горнолыжного курорта «Кок-Жайляу» общественники.

«Я считаю их нелегитимными и незаконными по трем причинам: первое – не предоставление всего объема информации, всего технико-экономического обоснования (ТЭО), потому что там четыре тома, в том числе финансово-экономический расчет, социальный расчет, институциональный и смета расходов, что скрывают. Мы же имеем право знать, как расходуются $230 млн государственных денег из бюджета Алматы»,- сказал журналист Вадим Борейко.

Также он отметил, что не готовы документы по землеотводу, кроме того такие документы как ПредОВОС (предварительная оценка воздействия на окружающую среду) и ТЭО не предоставлены на государственном языке.

Вместе с тем общественников, выступающих за сохранение урочища насторожило большое количество студентов в зале.

«Я пришел в фойе гостиницы в начале 09.00, уже весь reception был полон студентов и мне, потом уже, скинули разнарядку по вузам, кто сколько должен человек прислать, — отметил В. Борейко, добавив, что некоторые из присутствующих «признались, что они преподаватели. — То есть это уже акимат и, я думаю, управляющая компания поработали. Но, тем не менее «наших» так называемых, было немало и особенно было видно по вопросам, кто пришел добровольно, а кто пришел по принуждению», — пояснил он.

Между тем глава управляющей компании Almaty Mountain Resorts Наиль Нуров услышав возмущения участников о массовом присутствии студентов на общественных слушаниях поддержал учащихся высших учебных заведений отметив, что они такие же граждане и имеют право принимать участие.

Напомним, в минувшее воскресенье в Алматы прошли общественные слушания по проекту строительства горнолыжного курорта «Кок-Жайляу», на повестке дня было экологическое воздействие строительства курорта на окружающую среду.

Как сообщалось, некоторые жители города жаловались на нехватку карт регистрации, которые дают право голосовать.

Напомним, согласно планам, строительство курорта намерены начать в 2020 году, его ориентировочная стоимость – $200 млн. На эти средства планируют построить спортивно-развлекательный комплекс, включающий горнолыжный курорт, гостиницы, рестораны, ледовый каток, танцплощадки, гондольную дорогу Медео — Кок-Жайляу.