Об утрате профсоюзами эффективности заявил аким ВКО

Алматы. 5 ноября. КазТАГ – Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявил об утрате профсоюзами эффективности, сообщает altaynews.kz.

«На встрече с председателем Федерации и профсоюзным активом региона аким ВКО Д. Ахметов подчеркнул, что роль профсоюзов не должна ограничиваться только вопросами, связанными с организацией досуга, здравоохранением или защитой прав работников. Профсоюзы должны быть более активны и участвовать в организации качества рабочих мест, будь то место врача, учителя или госслужащего», — говорится в сообщении в понедельник.

«Вот ваше поле деятельности, в котором вы должны если не преуспеть, то хотя бы не отстать от ритма жизни. Профсоюзы, на мой взгляд, утратили эффективность. Нынешняя позиция пассивна, там все время ищут проблемы, пытаются их решить. Но профсоюзы должны заниматься и другими вопросами», — сказал Д.Ахметов.

По итогам встречи, аким ВКО и председатель Федерации профсоюзов РК Бакытжан Абдирайым договорились о проведении ряда совместных мероприятий.