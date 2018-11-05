По факту смерти каскадера Жумагужина в Алматы начато расследование

Алматы. 5 ноября. КазТАГ — По факту смерти каскадера Касыма Жумагужина начато расследование, сообщает пресс-служба департамента полиции г.Алматы.

«Следственным отделом управления полиции Медеуского района г. Алматы в настоящее время расследуется факт смерти гражданина Жумагужина К., 1984 г. р., имевшей место в ночь на 3 ноября 2018 г. в ночном клубе «ТСБ», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В рамках досудебного расследования назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению точной причины смерти человека, указывается в сообщении.

«Кроме того, в настоящее время проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, по результатам чего будут установлены более подробные обстоятельств произошедшего, и по делу будет принято окончательное процессуальное решение», — заключается в сообщении.

Напомним, известный каскадер К. Жумагужин скончался от инфаркта после выступления на Хэллоуин в ночном клубе Алматы.

«Касыма не стало вследствие острого первичного инфаркта миокарда. Мы все выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», — сообщила менеджер по коммуникациям группы Nomad Stunts Евгения Ли.

Ранее в соцсети разгорелись споры вокруг того, что К. Жумагужин погиб от удушения из-за неверно закрепленной поддержки. Этот факт менеджер группы отрицает.

Также менеджер рассказала, что К. Жумагужин завершил шоу-программу в сознании, но был немного вялым, из-за чего коллеги вызвали медиков. Подъехавшая к ночному клубу бригада скорой помощи пыталась реанимировать его, но было уже поздно.