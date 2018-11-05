Бизнес-леди тщательнее взвешивают свои возможности и анализируют риски

Алматы. 5 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Поведение женщин в бизнесе отличается от мужского: женщины точнее учитывают риски и возможности, считает председатель правления микрофинансовой организации (МФО) KMF Шалкар Жусупов.

«С точки зрения риска кредитного портфеля у женщин показатели намного лучше и стабильнее – разница риск-портфеля мужчины и женщины составляет почти 1%. Женщины более тщательно взвешивают свои возможности, анализируют риски, а потому берут суммы меньше, чем мужчины», — отмечает Ш. Жусупов.

По его словам, женское предпринимательство в Казахстане растет. Женскому малому и среднему бизнесу оказывают активную поддержку международные региональные банки развития в сотрудничестве с государством – например, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с программой «Женщины в бизнесе», Азиатский банк развития (АБР), занимающийся финансированием малого и среднего бизнеса (МСБ) в целом.

Эксперт описал портрет среднестатистической получательницы микрокредита – это женщина-предприниматель в возрасте 46 лет, имеющая собственный бизнес или руководящая им, со средним образованием, имеющая двух детей и проживающая на селе.

Бизнес-леди, отметил он, чаще открывают бизнес в сфере торговли, услуг, мужчины – в сельском хозяйстве.

Как сообщалось ранее, более 44% МСБ в настоящее время в Казахстане, по данным государственного секретаря Казахстана Гульшары Абдыкаликовой, возглавляют женщины, они создают 1/3 всех рабочих мест в этом секторе.