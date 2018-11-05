Саудовская Аравия готовится увеличить поставки нефти

Алматы. 5 ноября. КазТАГ – Саудовская Аравия готова увеличить поставки нефти до 12 млн барр в сутки, сообщает агентство FrancePress.

«По мнению аналитиков, в то время как Вашингтон готовится сократить экспорт нефти из Ирана, тяжеловес ОПЕК – Саудовская Аравия – и ее партнеры готовы наращивать поставки, даже если рыночные условия останутся неопределенными» — говорится в сообщении в понедельник.

При этом отмечается, что возобновление санкций в отношении Исламской Республики Иран происходит в период серьезных сбоев в поставках нескольких стран-производителей, а президент США Дональд Трамп в это время стремится предотвратить повышение цен на нефть.

Аналитики ожидают, что экспорт иранской нефти, который в обычные времена достигал 2,5 млн барр в сутки, снизится на 1-2 млн барр в сутки, когда санкции вступят в силу в понедельник.

«Это, как ожидается, усилит напряжение на и без того жестком рынке. Сокращение производства в Ливии, Венесуэле, Нигерии, Мексике, Анголе и других странах вынудили ОПЕК и производителей, не входящих в ОПЕК, в июне отказаться от согласованного сокращения объемов производства и увеличения поставок», — пояснили наблюдатели.

Эксперты отмечают, что Саудовская Аравия – единственный производитель, обладающий значительными запасами – около 2 млн барр в сутки, что может быть использовано для компенсации потерь иранских поставок.

«Даже когда отношения между Западом и Эр-Риядом испортились в связи с убийством сотрудника WashingtonPost Джамала Хашогги, Саудовская Аравия заявила, что не планирует принимать ответное нефтяное эмбарго. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна, которая увеличила объем производства на 700 тыс. барр в сутки до 10,7 млн барр в сутки в октябре, готова увеличить объемы добычи до 12 млн барр в сутки», — сказано в сообщении.

Кроме того, есть риск, что добыча нефти может еще больше снизиться в Ливии, Нигерии, Мексике и Венесуэле. Также Х. аль-Фалих заявил о неопределенности в отношении производства сланцевой нефти в США.

По словам Х. Фалиха, Саудовская Аравия может использовать свои огромные стратегические запасы, объемы которых достигают около 300 млрд барр, для удовлетворения мирового спроса.

Соседи Саудовской Аравии, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, могут также увеличить объем производства до 300 тыс. барр в сутки, если это будет необходимо.