Экспертное мнение: В Алматы и Астане люди годами не могут продать объекты недвижимости за запрашиваемые ими цены

Алматы. 5 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В Алматы и Астане люди годами не могут продать объекты недвижимости за запрашиваемые ими цены, считает эксперт по недвижимости, партнер юридической компании LZ&Partners Group Ирина Архипова.

«В Алматы и Астане цены предложения на недвижимость и без того завышены и «оторваны» от покупательского спроса. Здесь люди уже годами не могут продать свои объекты недвижимости за запрашиваемые ими цены. Некоторые продолжают корректировать тенговую сумму к курсу доллара, другие не видят смысла в подъеме цены, так как спроса на их предложения сейчас все равно нет», — прокомментировала И. Архипова для МИА «КазТАГ» сообщение о росте цен на жилье в Казахстане.

На вопрос, почему наибольший рост цен на жилье зафиксирован в Петропавловске, Усть-Каменогорске и Кокшетау, эксперт подметила, что «в указанных регионах в большинстве случаев недвижимость продается в связи с выездом владельцев за пределы РК». «Поэтому цены, по которым они пытаются продать жилье, всегда имеют привязку к доллару», — продолжила И. Архипова.

По ее мнению, на рынке «фактически произошла небольшая корректировка цены предложения в тенге к курсу доллара у продавцов». «Цены на сайтах недвижимости (к примеру, «Крыша») – это только предложение продавцов, а не стоимость заключенных сделок. Тем, кто занимается сделками практически, не совсем ясно, откуда берутся официальные показатели и выводы по динамике колебания цен», — недоумевает эксперт.

По словам И. Архиповой, пока нет никаких признаков, что рост цен на жилье станет долгосрочным трендом. «Повышение стоимости жилья, тем более долгосрочное, должно быть связано с долгосрочным улучшением экономической ситуации в стране. Мы надеемся, в лучшем случае, на стабилизацию ситуации и что на рынке недвижимости начнут происходить положительные сдвиги и заключаться сделки», — предполагает эксперт.

«(Госпрограмма «7-20-25» – КазТАГ) пока никак не влияет ни на рынок недвижимости, ни на его участников. Предложений объектов от застройщиков, подходящих под критерии этой программы практически нет, потому что стоимость квартиры не должна превышать Т25 млн в Алматы и Астане, а в других регионах – не более Т15 млн», — подчеркивает И. Архипова.

А пока, по ее мнению, «наблюдается дефицит предложения первичного жилья, введенного в эксплуатацию, ведь застройщики стремятся продать или переоформить жилье на этапе строительства». «А вот банки не рассматривают объекты до сдачи в эксплуатацию. С другой стороны, покупатели не могут подтвердить свои доходы от Т200 тыс. Многие казахстанцы уже внесены в списки неплательщиков из-за старых невыплаченных долгов. В целом, за последнее время покупательская способность только падает», — констатирует И. Архипова.