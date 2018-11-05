Сменился председатель совета директоров KEGOC

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Алматы. 5 ноября. КазТАГ — Алмасадам Саткалиев избран новым председателем совета директоров АО «KEGOC», сообщается на сайте казахстанской фондовой биржи (KASE).

«Общее собрание акционеров АО «KEGOC» решило избрать А. Саткалиева (…) председателем совета директоров», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Собрание акционеров KEGOC состоялось 2 ноября.

В новой должности А. Саткалиев сменил Ибрагима Тагашева, занимавшего пост председателя совета директоров АО «KEGOC» с апреля 2018 года.

Напомним, А. Саткалиев ранее работал в АО «KEGOC»: финансовым директором, первым вице-президентом, директором-руководителем группы по АО «KEGOC», президентом. С июля 2018 года А. Саткалиев работал заместителем председателя ОЮЛ «Kazenergy».

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