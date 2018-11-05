В рейтинге мировой торговли Казахстан может догнать Эстонию

Астана. 5 ноября. КазТАГ – Оксана Скибан. В рейтинге мировой торговли Казахстан может оказаться рядом с Эстонией, заявил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«Запустили программу «Астана-1» на границе с Китаем. (…) Счета-фактуры сейчас полностью оформляются в электронном формате, и сегодня уже 80% грузов, которые проходят границу Казахстана-Китая, проходят по зеленому коридору. Я думаю, что эта реформа, которая запущена в этом году, до следующего года пройдет полную имплементацию и на следующий год возможно будет засчитана как большая реформа со стороны Всемирного банка, и мы надеемся, оказаться рядом с Эстонией», — сказал Б.Сагинтаев на казахстанско-эстонском бизнес-форуме в понедельник.

Как он отметил, один из индикаторов, который сдерживает Казахстан по рейтингу Doing Business, является международная торговля.

«Изначально международную торговлю рассматривали, насколько ты удален от морских портов. Естественно, мы страна, которая не имеет выхода к морю. Но сейчас методика поменялась и больше (на Казахстан – КазТАГ) смотрят как на страну, где быстро проходит товар. И здесь мы большую работу провели, соответствующее законодательство принято», — заключил премьер.