Украшения на сотни тысяч изъяли в Лондоне по делу супруги экс-главы МБА Хаджиевой

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Алматы. 5 ноября. КазТАГ — Украшения на сотни тысяч изъяли в Лондоне по делу Замиры Хаджиевой – супруги экс-главы Международного банка Азербайджана (МБА), в который были вложены $250 млн из активов АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) Казахстана, сообщает Русская служба новостей BBC.

«Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) арестовало ювелирные изделия на сумму более чем 400 тыс. фунтов в рамках расследования источников богатства женщины, предположительно потратившей 16 млн фунтов ($20,7 млн) в одном только универмаге Harrods», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о З. Хаджиевой – жены бывшего азербайджанского банкира, которая сейчас проживает в Лондоне. Власти Британии требуют, чтобы она объяснила, где взяла деньги на приобретение в Лондоне недвижимости общей стоимостью в 22 млн фунтов ($28,5 млн).

«Изъятые в рамках дела драгоценности проходили оценку в аукционном доме Chrisitie’s. Их собирались выставить на аукцион», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, в начале октября З. Хаджиева стала первой иностранкой в Британии, источники богатства которой потребовало раскрыть Национальное агентство по борьбе с преступностью.

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З. Хаджиева привлекла внимание правоохранительных органов необъяснимо роскошным образом жизни. Супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана приобрела недвижимость на 22 млн фунтов и потратила в одном лишь лондонском универмаге Harrods около 16 млн фунтов на предметы роскоши и прочие вещи.

17 января сообщалось, что в облигации ставшего проблемным Международного банка Азербайджана в октябре 2014 года Национальным банком Казахстана было вложено $250 млн из активов ЕНПФ. Срок обращения этих бумаг был рассчитан на 10 лет с купонной ставкой 8,25% годовых.

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