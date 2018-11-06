Астана. 6 ноября. КазТАГ – 50 тыс. астанчан напишут общенародный диктант на латинице, сообщает пресс-служба столичного акимата.

«В соответствии с п.2 протокольного поручения заседания Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику под председательством премьер-министра РК Сагинтаева Б.А. от 27 сентября 2018 года и с целью уточнения путем практического применения «Проекта основных правил правописания казахского языка» министерством культуры и спорта РК инициировано предложение о проведении написания общенародного диктанта», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В связи с этим, 14 ноября, в 11.00 часов, в г. Астане ученики, студенты, учителя, преподаватели высших и средних учебных заведений, дошкольных учреждений и школ, а также сотрудники культуры, спорта, медицины, коммунального хозяйства, энергетики и других сфер напишут диктант. Написание диктанта будет происходить на основе латинской графики. В мероприятии примут участие все граждане достигшие 15-ти лет. В общенародном диктанте от города Астаны запланировано задействовать 50 тыс. человек. Написание диктанта будет проходить в один день одновременно. В данное время проводится предворительная информационная работа по написанию диктанта и раздача дидактического материала (алфавит казахского языка основанный на латинской графике, специальные листы).

«Утвержденный текст диктанта (80-90 слов) будет распостранен посредством аудиозаписей и передан в эфирах радио «Шалқар», «Қазақ радиосы». Протяженность времени написания диктанта – 30 минут. Диктант будет проводится в специально подготовленных и отведенных местах», — уточняется в сообщении.

Для тех, кто не может принять участие в написании диктанта в специально подготовленных и отведенных местах, организаторами предусмотрена возможность посредством компьютера или смартфона перейти в указанное время по ссылке на главных страницах сайтов emle.kz, tilalemi.kz, для прослушивания аудиозаписи и написания диктанта. Такие участники должны направить отсканированные или сфотографированные диктанты на электронную почту tilalemi.kz@gmail.com. Наряду с этим, после завершения написания диктанта на данных сайтах будет опубликован правильный вариант диктанта и лист оценочной шкалы. Каждый участник имеет возможность оценить свою работу в соответствии с предложенным правильным вариантом диктанта и балльной шкалы, заключается в сообщении.