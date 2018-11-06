Сумма пенсионных накоплений к 2024 году составит Т15,3 трлн – ЕНПФ

Алматы. 6 ноября. КазТАГ – Единый пенсионный накопительный фонд (ЕНПФ) прогнозирует, что сумма накоплений с учетом инвестиционного дохода на конец 2023 года составит порядка Т15,3 трлн, сообщила пресс-служба ЕНПФ.

«По актуарным расчетам ЕНПФ в ближайшее десятилетие прогнозируется объем выплат от Т211 до Т478 млрд в год (…). Входящие потоки по-прежнему будут превышать исходящие. Прогнозируется, что за период с 2019 года по 2023 год (…) суммарный объем взносов составит порядка Т5 трлн при суммарном объеме выплат Т1,3 трлн. В результате по прогнозам сумма накоплений с учетом инвестиционного дохода на конец 2023 года составит порядка Т15,3 трлн», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Таким образом, информация о кассовых разрывах и прогнозы об отсутствии средств в накопительной пенсионной системе в трех-пятилетней перспективе, распространяемая рядом СМИ, по мнению руководства ЕНПФ, не соответствует действительности.