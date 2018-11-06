Казахстан – 100 лет назад. Ноябрь 1918 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти». Часть 3

Часть 1. Часть 2.

4 ноября 1918 г.

Министерство внутренних дел правительства «Уфимской Директории» образовало «Междуведомственное совещание», с задачей: «выработки… постановления об органах управления Алаш». «Совещание» обсудило вопросы «внутреннего управления казак-киргизских народностей» по следующей программе: 1) Земские самоуправления для кочевого и оседлого населения. 2) Городские самоуправления. 3) Административное устройство. 4) Устройство судебной части для кочевого и оседлого населения.

Представители «Алаш-Орды», участвовавшие в работе «Совещания», потребовали расширения сферы компетенции совещания, настаивая на включении вопросов – земельного и национальной армии. В виду этого и за неимением определенных директив от заинтересованных ведомств, работы совещания временно были приостановлены. Директория приняла решение создать при МВД «в целях объединения правительственной политики по национальному вопросу» новое «Междуведомственное совещание по туземным делам», как постоянный орган с участием представителей заинтересованных национальных групп. С ликвидацией правительства Директории работа была остановлена.

5 ноября 1918 г.

В гор. Москве открылся созванный Центральным мусульманским комиссариатом при Наркомнаце РСФСР «I съезд мусульманских коммунистов» (47 делегатов, среди трех сопредседателей съезда – петропавловский татарин и родственник (дядя) жены Д.А. Кунаева, член РСДРП с 1905 г. А.Г. Ялымов (1885 – 1937), избранный на съезде зам. председателя образованного вместо распускаемой «Российской мусульманской Коммунистической партии (большевиков)» Центрального бюро мусульманских организаций РКП(б). Председателем избран И.В. Сталин. К новому органу отошла и большая часть полномочий Центрального мусульманского комиссариата Наркомнаца РСФСР. С марта 1919 г. преобразовано в Центральное бюро коммунистических организаций народов Востока при ЦК РКП(б) (председатель в 1919-21 гг. – М. Султан-Галиев).

11 ноября 1918 г.

«Экспедиция» («отряд Тургайского облисполкома») А. Джангильдина вступила в пос. Челкар, где соединилась с войсками Туркестанской Республики.

12 ноября 1918 г.

В пос. Челкар возобновили деятельность Тургайский облисполком и ставка «Чрезвычайного комиссара Степного края». На первом заседании исполкома «на время поездки Джангильдина на фронт его заместителем (и.о. председателя Тургайского облисполкома) назначен Тышко (вскоре его сменил Ф. Задорожный).

14 ноября 1918 г.

Чрезвычайный областной казачий съезд сместил за военные неудачи генерал-майора В.И. Акутина с должности командующего Уральской армией. [27 декабря 1919 г. он был пленен красными в пос. Кзыл-Куга и вскоре без суда казнен]. Врид. командующего утвержден генерал-майор М.Ф. Мартынов. [31 марта 1919 г. умер от ран в гор. Гурьеве].

18 ноября 1918 г.

В гор. Омске военный и морской министр т.н. «Сибирского правительства Директории» адмирал А.В. Колчак совершил военный переворот, разогнав эсеро-меньшевистский кабинет и провозгласил себя «Верховным правителем России». Вскоре его в таком качестве признали представители всех антисоветских сил, в том числе и «Алаш-Орда».

19 ноября 1918 г.

В гор. Ташкенте, выступая с докладом на заседании Тур-ЦИК, Т. Рыскулов просит освободить его от должности наркома здравоохранения ТАССР и назначить руководителем создаваемой по его проекту при СНК (на правах наркомата) Центральной комиссии по борьбе с голодом, что и было сделано. В должности наркома Рыскулова сменил (до 29 января 1919 г.) один из руководителей Верненской организации большевиков Г.И. Трофимов.

21 ноября 1918 г.

Верховный правитель А. Колчак издал приказ о ликвидации казахской автономии «Алаш», башкирской и всех остальных автономий и их войск.

27 ноября 1918 г.

В соответствии с приказом Верховного правителя адмирала Колчака «Уральская армия» переформирована в «Уральскую отдельную армию» (командующий до апреля 1919 г. – генерал-лейтенант Н.А. Савельев).

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