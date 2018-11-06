Алматы. 6 ноября. КазТАГ – Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал создать единую европейскую армию для защиты от России и США, сообщает агентство France Press.

«Мы должны защищать себя от Китая, России и даже Соединенных Штатов Америки. Мы не сможем защитить европейцев, если не создадим настоящую европейскую армию. Нам нужна Европа, которая может эффективно защитить себя независимо от Соединенных Штатов», — сказал Э. Макрон.

Также Э. Макрон, который впервые заговорил о необходимости объединить военные силы ЕС, как только стал президентом, заявил, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от Америки после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия средней дальности.

При этом он отметил, что больше всего от выхода США из соглашения о нераспространении ядерного оружия пострадает Европа.

Как сообщается, в прошлом году ЕС основал совместный многомиллиардный оборонный фонд, призванный развивать военные возможности Европы и обеспечить независимость континента.

Франция также возглавила создание вооруженных сил девяти стран, которые были бы способны проводить совместные военные операции, эвакуацию из зон военных действий или оказывать помощь при стихийных бедствиях.

«Мир в Европе нестабилен. Мы подвергаемся кибератакам и многочисленным попыткам вмешательства в дела наших стран», — сказал президент Франции.

Он также предупредил о «авторитарных режимах, которые возрождаются и перевооружаются в пределах Европы», а также о растущем национализме.