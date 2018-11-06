В правительстве Казахстана объяснили выбор американской SpaceX для запуска казахстанского спутника

Астана. 6 ноября. КазТАГ — Оксана Скибан. Министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов сообщил, почему выбор сделан в пользу американской SpaceX для запуска казахстанского спутника.

«Все задают вопрос, почему на российской ракете не был произведен запуск. Объясняю, что данные спутники планировались к запуску по программе космического корабля «Днепр». Так как эта программа РФ свернута, мы посмотрели запуски других государств – «Ариандр», SpaceX. И мы подобрали таким образом, чтобы это обошлось бюджету дешевле. Бывают парные запуски совместно с другими спутниками. Это выгодно для государства», — сказал Б. Атамкулов в кулуарах правительства во вторник.

При этом он отметил, что ракета, включая транспортировку в США, обойдется РК в $1 млн 300 тыс.

«Это 100% казахстанские спутники, где у нас стоят установки дистанционного зондирования земли с разрешением 5 м. Это полностью казразработка. Затраты на транспортировку в США входят в общий комплекс – $1 млн 300 тыс. за запуск двух спутников. Сравнивать я не могу, это достаточно дешево. Это достаточно сложная емкая работа, потому что некоторые спутники ждут три года. Все зависит, как долго вы будете держать этот спутник на очереди для запуска. Да, может можно еще дешевле найти. Через 3-4 года какой-нибудь азиатский ракетоноситель, но мы теряем время», — пояснил глава ведомства.

По его словам, спутники должны были запустить еще в прошлом году, но так как программа была свернута, пришлось искать другие варианты.

Напомним, ранее сообщалось о намерениях РК запустить два спутника из Калифорнии на ракете-носителе Falcon 9.

Falcon 9 – семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжелого класса серии Falcon американской компании SpaceX (основатель – Илон Маск). Falcon 9 состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин марки RP-1 (горючее) и жидкий кислород (окислитель). Falcon 9 используется для запусков геостационарных коммерческих спутников связи, научно-исследовательских космических аппаратов, грузового космического корабля Dragon в рамках программы Commercial Resupply Services по снабжению Международной космической станции.