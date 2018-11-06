Метро Алматы продлит движение поездов до полуночи

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Пусть они уезжают, и остаются там, на Западе Пусть они уезжают, и остаются там, на Западе
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Алматы. 6 ноября. КазТАГ — Метро Алматы продлит движение поездов до полуночи, сообщает пресс-служба КГП «Метрополитен».

«По многочисленным обращениям пассажиров с 12 ноября текущего года алматинский метрополитен перейдет на новый режим работы — с 06.20 до 24.00», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

«Мы нацелены на создание максимально комфортных условий пользования метро для жителей мегаполиса. Уже в следующем году на платформах и в кассовых залах станций метрополитена будут установлены инфо-дисплеи со временем до прибытия следующего поезда», — добавили в пресс-службе.

Напомним, также 24 октября был подписан договор на поставку восьми электропоездов для метро Алматы.

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