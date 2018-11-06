Первого замакима Мангистауской области арестовали на два месяца

Актау. 6 ноября. КазТАГ — Первого замакима Мангистауской области Серика Амангалиева арестовали на 2 месяца, сообщает пресс-служба областного суда.

«Постановлением специализированного следственного суда Актау 5 ноября ходатайство следственного департамента национального бюро по противодействию коррупции (нацбюро) о санкционировании меры пресечения в виде «содержания под стражей» в отношении С. Амангалиева сроком на два месяца удовлетворено», — сообщили в пресс-службе суда во вторник.

Как уточняется, С. Амангалиев подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного преступления против интересов государственной службы и государственного управления.

«Сотрудниками национального бюро по противодействию коррупции 3 ноября в 18.40 на территории международного аэропорта Актау был задержан С. Амангалиев, у которого при себе было обнаружено и изъято денежные средства в общей сумме 115 тыс. евро. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 366 (получение взятки) УК РК», — добавили в суде.

Ранее КазТАГ сообщало, что С. Амангалиев помещен в изолятор временного содержания УВД Актау.

В свою очередь в пресс-службе акимата Мангистауской области сообщали, что информация о задержании С. Амангалиева у них отсутствует.

«С сегодняшнего дня он (С. Амангалиев – КазТАГ) отсутствует на рабочем месте», — уточнили в пресс-службе областного акимата.

Напомним, С. Амангалиев на должность замакима Мангистауской области был назначен в декабре 2017 года.

58-летний С. Амангалиев занимал в разные годы руководящие должности в отделе образования Атырауской области. С мая 2011 года по декабрь 2017 года работал в администрации президента РК.