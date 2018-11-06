Астана. 6 ноября. КазТАГ – Баубек Коныров. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рекомендовал бизнесу поддержать талантливую молодежь для создания стартап-проектов в Казахстане.

«Важной составляющей реализации стартап-идей является финансовая поддержка. Для этого мы создаем клуб бизнес-ангелов, ассоциацию венчурных капиталистов, фонд соинвестирования. Думаю, что правительство и в целом эти фонды будут активно поддерживать талантливых ребят, которые будут заниматься. Нашему бизнесу, крупным государственным компаниям, социальным нашим объектам надо поддержать, заключать договора, чтобы поддерживать их работу. За этим премьер-министр (РК Бакытжан Сагинтаев – КазТАГ) будет следить», — сказал Н. Назарбаев во время запуска Astana Hub во вторник.

Он добавил, что приглашает всех бизнесменов принять участие в осуществлении инициатив.

«Думаю, стоит специально их собрать, дать указание, чтобы они активно занимались. Сегодня мы открываем Astana Hub, который является значимым событием не только у нас, но и в целом. Призываю всех активно принять участие в развитии инновации и очень сильно надеюсь, что Astana Hub станет трамплином для компаний на пути к мировой известности. Уверен, объединив усилия, мы сможем с вами достичь всех поставленных целей. Цели известны и ясны. Мы должны не отстать от всего мира. Я надеюсь на нашу молодежь, которая продвинет нашу страну на передовые позиции новой технологической эры», — отметил Н. Назарбаев.

Ранее сообщалось, что официальное начало международного технопарка Astana Hub, который станет рождением нового дня современной хроники технологического развития РК, планируется 6 ноября.

Проект Astana Hub задумывается как бизнес-акселератор и парк IT-стартапов. Прогнозируемый ежегодный объем целевого рынка технопарка оценивается в $100 млн.