Проблемные пенсионные активы ЕНПФ составили Т37 млрд

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Алматы. 6 ноября. КазТАГ – Доля проблемных активов в активах Единого пенсионного накопительного фонда (ЕНПФ) на 1 октября 2018 года составила 0,4% или около Т37 млрд, сообщила пресс-служба ЕНПФ.

«Доля проблемных пенсионных активов, полученных преимущественно после объединения пенсионных активов от частных пенсионных фондов, составляет 0,4% (или порядка Т37 млрд)», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

ЕНПФ взыскивает данную задолженность в порядке гражданского судопроизводства и в плоскости уголовного преследования, отмечается в информации.

Ежегодный независимый аудит подтверждает достоверность финансовой отчетности по пенсионным и собственным активам ЕНПФ, напоминает фонд.

Как сообщалось, на 1 июля 2018 года общая сумма задолженности по 20 проблемным эмитентам ЕНПФ составляла Т41,15 млрд по номинальной стоимости.

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Напомним, что в 2014 году задолженность по 32 эмитентам, перешедшим в портфель ЕНПФ в результате консолидации пенсионных активов, составляла порядка Т161,45 млрд по номинальной стоимости.

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