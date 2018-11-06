Ограничение по реализации сжиженного нефтяного газа планируют снять в течение суток в Астане

Астана. 6 ноября. КазТАГ — Ограничение по реализации сжиженного нефтяного газа планируется снять в течение суток, сообщает официальный сайт столичного акимата.

«Ежемесячно министерством энергетики выделяется сжиженный газ для нужд Астаны в объеме 6 700 тонн. На октябрь акиматом была подана заявка о необходимости увеличения поставок сжиженного газа. В октябре МЭ РК акимату Астаны было утверждено выделение сжиженного газа в объеме 7 тыс. тонн. При поставке газа имелись проблемные вопросы со стороны отгрузки от ТОО «ПНХЗ»: заявленные объемы сжиженного нефтяного газа были отгружены с опозданием назначенного графика поставок в связи с приостановкой работы установки каталитического крекинга ТОО «ПНХЗ», который производит 70% сжиженного нефтяногогаза на заводе», – говорится в сообщении управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Астаны.

По данным министерства энергетики, ремонт данной установки потребовал восемь суток, соответственно, отгрузка СНГ в Астану и другим регионам была осуществлена только с 22 октября.

«В связи с образовавшимся в этот период дефицитом сжиженного нефтяного газа в Астане были введены ограничения на некоторых газозаправочных станциях, ограничения по обеспечению населения, жилых домов, баллонного газа не было», – отметили в городском управлении ТЭК и коммунального хозяйства.

Между тем на ноябрь акиматом Астаны подана заявка о необходимости выделения дополнительного объема сжиженного нефтяного газа. Министерством энергетики на основании заявки был увеличен объем сжиженного газа для нужд города до 7700 тонн (из них СПНС – 5293 тонны, ПНХЗ – 2407 тонн). В настоящее время все заводы-производители сжиженного нефтяного газа работают в штатном режиме, ремонтные работы в ноябре не предусмотрены.

«Вагоны поставляются на газонаполнительные станции Астаны, а также имеются вагонные цистерны, находящиеся в пути. Планируется снять ограничение по реализации СНГ в течение суток», – подчеркнули в управлении.