Подозреваемым в убийстве Дениса Тена продлили арест еще на полмесяца

Алматы. 6 ноября. КазТАГ – Динара Жаркеева. Троим подозреваемым в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена продлили арест еще на полмесяца, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.

«Постановлением специализированного межрайонного следственного суда мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Н. Киясова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. 1 и 4 ч. 2 ст. 192 (разбой), п.п. 7 и 8 ч. 2 ст. 99 (убийство) УК РК, продлена до 15 суток, т.е. до 18 ноября 2018 года», — сообщили в суде во вторник.

Постановлением этого же суда мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении А. Кудайбергенова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 188 (кража), п.п. 1 и 5 ч. 2 ст. 192 (разбой), п.п. 7 и 8 ч. 2 ст. 99 (убийство) УК РК, продлена также до 15 суток, т.е. до 19 ноября 2018 года.

«В отношении Ж. Толыбаевой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 434 (недонесение о преступлении), ч. 3 ст. 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 188 (покушение на совершение кражи по предварительному сговору) УК РК, продлена мера пресечения до 15 суток, т.е. до 22 ноября 2018 года», — добавили в суде.

Напомним, казахстанский фигурист Д. Тен умер 19 июля в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении ул. Курмангазы и ул. Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение». Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов назвал ранение, повлекшее смерть фигуриста, несовместимым с жизнью.

В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двоими злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Д. Тену было нанесено ножевое ранение.

Гибель Д. Тена вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы потребовали отставки министра внутренних дел К. Касымова и реформ в полиции после случившегося в Алматы, обвиняя полицию в том, что трагедии можно было бы избежать, если бы правоохранительные органы работали эффективней.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен стал самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.