Астана. 6 ноября. КазТАГ – Правила реализации арестованного имущества могут измениться в Казахстане, сообщается в проекте приказа министерства юстиции РК.

«Правила реализации арестованного имущества, в том числе на торгах в форме электронного аукциона (…), дополнить п. 38-1 следующего содержания: «Если в ходе электронного аукциона методом на понижение стоимости лота, в течение пяти минут с начала понижения цены лота на один шаг двое или более частников подтвердили предложенную цену лота, участникам аукциона направляется предложение об увеличении цены лота на один шаг», — говорится в представленном во вторник документе.

Согласно поправкам, если предложение об увеличении цены лота не будет подтверждено ни одним из участников, «победителем аукциона признается участник, подтвердивший объявленную цену лота методом на понижение первым, и электронный аукцион завершается автоматическим формированием протокола об итогах электронного аукциона».

«В случае подтверждения объявленной цены лота методом на понижение в течение пяти минут с начала понижения цены лота на один шаг только одним из участников, он признается победителем аукциона, и электронный аукцион завершается автоматическим формированием протокола об итогах электронного аукциона. При подтверждении увеличенной на установленный шаг цены лота одним из участников аукциона, электронный аукцион продолжается методом на повышение», — сказано в документе.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 20 ноября.