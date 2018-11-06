В четырех областях наблюдаются низкие темпы освоения средств по программе «Нұрлы жер»

Астана. 6 ноября. КазТАГ – Баубек Коныров. В четырех областях Казахстана наблюдаются низкие темпы освоения выделенных средств по государственной программе «Нұрлы жер», сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

«Низкие темпы освоения выделенных средств (по программе «Нұрлы жер» – КазТАГ) наблюдаются в Мангистауской, Акмолинской областях, городах Шымкент и Астана. Учитывая задачу текущего года по вводу жилья всем акиматам необходимо своевременно осваивать выделенные средства», — сказал Ж. Касымбек на заседании правительства во вторник.

По итогам девяти месяцев, как сообщил министр, наибольшие объемы ввода жилья наблюдаются в городах Астана, Алматы и Мангистауской области.

«Вместе с тем, в двух регионах, а именно в Астане и Кызылординской области, темпы ввода жилья к уровню 2017 года снизились», — сказал министр.

В целом, как стало известно в ходе заседания правительства, на реализацию госпрограммы в республиканском бюджете 2018 года предусмотрено Т148,6 млрд. Основную часть финансирования – Т69,4 млрд направят на подведение инженерных-коммуникаций к районам жилищной застройки, на арендное жилье местных исполнительных органов выделено Т26,9 млрд, на кредитование вкладчиков АО «Жилстройсбербанк Казахстана» – Т24 млрд.

«В рамках госпрограммы «Нұрлы жер» по итогам девяти месяцев по республике сдано в эксплуатацию 8,8 млн. кв.м жилья, что на 11,6% больше аналогичного уровня 2017 года. Более 77 тыс. семей улучшили свои жилищные условия, из них около 9,5 тыс. семей приобрели жилье, построенное за счет государственных средств. На Т1 государственных инвестиций вложено Т8 частных инвестиций. Всего в текущем году планируется обеспечить ввод не менее 12,1 млн. кв.м жилья, из них в рамках госинвестиций 1,3 млн. кв.м или 22 тыс. квартир», — заключил Ж. Касымбек.