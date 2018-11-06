Астана. 6 ноября. КазТАГ – Баубек Коныров. Т20 млрд направят на снос аварийного жилья в Астане, сообщил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек.

«Всего на реализацию госпрограммы («Нұрлы жер» – КазТАГ) в республиканском бюджете 2018 года предусмотрено Т148,6 млрд. Для погашения обязательств в Астане на пилотный проект сноса аварийного жилья – Т20 млрд. А также предусмотрено Т7,9 млрд на субсидирование займов частных застройщиков и ипотеки населения», — сказал Ж. Касымбек на заседании правительства во вторник.

Из предусмотренных средств, по его словам, на подведение инженерных коммуникаций в районы жилищной застройки по плану финансирования перечислено Т44,6 млрд, из них освоено 91,7%.

Ранее сообщалось, что в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» по итогам девяти месяцев 2018 года по республике сдано в эксплуатацию 8,8 млн кв.м жилья, что на 11,6% больше аналогичного уровня 2017 года. Более 77 тыс. семей, по данным МИР РК, улучшили свои жилищные условия, из них около 9,5 тыс. семей приобрели жилье, построенное за счет государственных средств.

Всего в 2018 году планируется обеспечить ввод не менее 12,1 млн кв.м жилья, из них в рамках госинвестиций 1,3 млн кв.м или 22 тыс. квартир.