Не более Т70 млрд средств ЕНПФ и Нацбанка обещают выдавать каждому банку при кредитовании экономики

Астана. 6 ноября. КазТАГ – Не более Т70 млрд средств АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) и Национального банка РК (НБРК) обещают выдавать каждому из банков второго уровня (БВУ) при кредитовании экономики, сообщается в проекте постановления правительства «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности».

«НБРК за счет собственных средств в размере до Т300 млрд и средств ЕНПФ в размере до Т300 млрд будет осуществлено приобретение облигаций БВУ со сроком погашения до семи лет по ставке вознаграждения 11% годовых. БВУ вправе досрочно погасить выпущенные им облигации на условиях, определяемых проспектом выпуска (условия выпуска облигаций) и согласованных с НБРК. Максимальный лимит приобретения облигаций на каждый БВУ не должен превышать Т70 млрд», — говорится в представленном во вторник документе.

Отмечается, что для БВУ разница между ставкой привлечения средств и ставкой кредитования субъектов частного предпринимательства (СЧП) не должна превышать 4% годовых.

«В случае получения авансового фондирования период освоения средств, полученных от размещения облигаций, не должен превышать 12 месяцев с даты их поступления на счет БВУ. Целевое назначение предоставленных средств – кредитование СЧП, осуществляющих деятельность в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе на цели инвестирования и пополнения оборотных средств. Допускается пополнение оборотных средств на возобновляемой основе», — сказано в проекте постановления.

При этом, на цели пополнения оборотных средств БВУ, в случае принятия документа, будет вправе направить не более 30% от выдаваемых кредитных средств в расчете на одного заемщика при первичном кредитовании проектов СЧП. Данное ограничение не будет распространяться на финансирование проектов в сфере производства в агропромышленном комплексе (АПК).

«Требования к БВУ, осуществляющим выдачу кредитов по условиям настоящего механизма: минимальный размер собственного капитала БВУ должен составлять не менее Т60 млрд; БВУ не взимают какие-либо комиссии, сборы и/или иные платежи, связанные с кредитом, за исключением: 1) связанных с изменением условий кредитования, инициируемых заемщиком; 2) взимаемых вследствие нарушения/ий заемщиками – СЧП обязательств по кредитным соглашениям; 3) связанных с проведением независимой оценки предмета залога, регистрацией договора залога и снятием обременения; 4) платежей по расчетно-кассовому обслуживанию», — говорится в документе.

Оператором указанного механизма кредитования экономики планируют назначить АО «Фонд развития предпринимательства (ФРП) «Даму».

«В случае кредитования проекта на сумму свыше Т10 млрд необходимо положительное заключение отраслевого уполномоченного органа. Номинальная ставка вознаграждения для СЧП 15% годовых. Валюта кредитования для СЧП – тенге. Срок кредитования субъектов предпринимательства и субсидирования до семи лет включительно», — сказано в проекте постановления.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 20 ноября.

Напомним, 31 октября премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев сообщил, что Т600 млрд средств ЕНПФ и НБРК будут направлены на кредитование экономики. Для бизнеса, по его словам, планируется субсидировать ставку кредитования в размере 7%. Премьер уточнил, что из Т600 млрд Т300 млрд пойдут на обработку, Т200 млрд – на АПК с переработкой, и Т100 млрд будет направлено на поддержку МСБ.