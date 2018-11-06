Астана. 6 ноября. КазТАГ – Президент Республики Казахстан встретился с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе встречи стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества между двумя государствами в сфере цифровизации и инновационных технологий, а также обменялись мнениями по вопросам развития торгово-экономических отношений», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды во вторник.

Глава государства поблагодарил премьер-министра Эстонской Республики за личное участие в церемонии открытия Международного технологического парка IT-стартапов «Астана Хаб».

Н. Назарбаев подчеркнул богатый опыт Эстонии в области цифровых технологий.

Кроме того, президент Казахстана указал на необходимость наращивания торговых связей между двумя странами и остановился на приоритетных направлениях развития экономического сотрудничества. Так, глава государства рассказал о реализуемых в стране инфраструктурных программах, возводимых в их рамках объектах и результатах проектов по повышению транзитно-транспортного потенциала.

Н. Назарбаев также отметил важность налаживания сотрудничества в сфере обрабатывающей и аграрной промышленности, фармацевтике и других секторах экономики.

В свою очередь премьер-министр Эстонской Республики поблагодарил президента Казахстана за оказанное гостеприимство и поделился впечатлениями от своего первого визита в Астану.

«Вчера мы провели конструктивные переговоры с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым. Я впервые посещаю Казахстан. По инфраструктурным объектам Астаны можно видеть, как развивается ваша страна», — сказал Ю.Ратас.

Премьер-министр Эстонской Республики выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в области цифровизации и транспортно-логистической сфере, а также в расширении инвестиционного сотрудничества.