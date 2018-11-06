Принять меры для ввода жилья по госпрограмме «Нурлы жер» в отстающих от плана регионах Казахстана потребовал премьер

Астана. 6 ноября. КазТАГ — Оксана Скибан. Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев потребовал от акимов, отстающих от плана регионов, принять меры для ввода жилья по госпрограмме «Нурлы жер».

«Нужно обратить внимание на некоторые моменты. Первое – это освоение средств, выделяемых на реализацию этой программы. Как сказал (министр по инвестициям и развитию РК Женис – КазТАГ) Касымбек, в некоторых регионах за отчетный период и по сравнению с прошлым годом освоение намного ниже. Если мы 12 млн кв. м сдали, то это на 10% меньше, чем в прошлом году было сдано жилья. Уважаемые коллеги, необходимо принять все меры для обеспечения ввода жилья, а также эффективного освоения выделенных средств», — сказал Б. Сагинтаев на заседании правительства во вторник.

При этом он добавил, что также следует обратить особое внимание на вопросы подведения инфраструктуры к строящимся объектам.

«Второе – это введение инженерных коммуникаций к местам застройки. Это касается как многоквартирного, так и индивидуального строительства. На эти цели предусмотрено почти половина всех бюджетных средств, выделенных в текущем году на реализацию этого направления программы. Как мы видим, в некоторых регионах готовые дома не сдаются в эксплуатацию, потому что коммуникации не подведены», — возмутился глава кабмина.

В качестве аргументов премьер привел несколько примеров.

«К примеру, в Петропавловске к мкр. Береке три пятиэтажных дома 231 квартира, построенные в ноябре-декабре 2017 года, то есть год тому назад и до сих пор не сдано в эксплуатацию. В Семее три десятиэтажных дома, ноябрь-декабрь 2017 года строительство завершено, 243 квартиры. В Актобе – Нур-Актобе, в Шымкенте – мкр. «Тулпар», восемь трехэтажных домов, построенных в апреле-августе 2018. По достраиваемым объектам – строительство объектов в Караганде, Усть-Каменогорске, Уральске, Семее – планируется завершить в ноябре-декабре 2018 года. Однако по ним также не подведены инженерные коммуникации, инфраструктура не подведена и благоустройство по линии акиматов. Прошу обратить на это особое внимание», — попросил премьер.

По индивидуальному жилью (ИЖС) он указал, что необходимыми сетями обеспечены только 40% земельных участков.

«По индивидуальному жилью – в текущем году должны быть обеспечены сетями свыше 40 тыс. земельных участков, но за девять месяцев обеспечены только 40%. Акимы обещают, что до конца года достигнут плана. Поэтому прошу взять этот вопрос на жесткий контроль. Аскар Узакпаевич (Мамин, первый заместитель премьер-министра РК – КазТАГ), по Алматы почему эти мероприятия не заканчиваются? Прошу еще раз дополнительно рассмотреть и в оставшиеся два месяца поручения должны быть исполнены и деньги должны быть освоены», — заключил Б. Сагинтаев.