Алматы. 6 ноября. КазТАГ — Землетрясение силой 4,1 балла произошло в 145 км к северо-востоку от Алматы, сообщили казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 6 ноября в 14 час. 42 мин. 31 сек. Алматинского времени (6 ноября в 08 час. 42 мин. 31 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 145 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8,6. Магнитуда MPV 4,1», — сообщили в СОМЭ во вторник.

Как уточняется, координаты эпицентра 44.06° с.ш. 78.28° в.д. Глубина 15 км.

«Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет», — отметили сейсмологи.