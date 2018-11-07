Единый портал и call-центр для медицинских туристов заработают в Казахстане

Петропавловск. 7 ноября. КазТАГ — В Казахстане заработают единый портал и call-центр для медицинских туристов, сообщили в пресс-службе Республиканского центра развития здравоохранения.

«Для доступа иностранных пациентов к информации о возможностях Казахстана начал работать в тестовом режиме единый онлайн-портал www.medicaltourism.kz. Платформа портала обеспечит легкий доступ к информации о медицинских организациях, их оснащении, предлагаемых услугах и ценах на них, специалистах и их квалификации. Кроме того, по номеру 1430 казахстанские и иностранные пациенты смогут получить необходимую информацию и консультацию круглосуточно без выходных на английском и русском языках», — проинформировали в пресс-службе в среду.

Как сообщается, ежегодно в клиники Казахстана приезжают медицинские туристы из более 45 стран мира.

«90% иностранных посетителей — граждане стран СНГ (Россия, Кыргызстан и Узбекистан). Оставшиеся 10% — это граждане Китая, Турции, Ирана и другие. Поэтому Казахстан ориентирован в продвижении медицинских услуг на целевой рынок приграничных стран, в том числе и Россию, в качестве основного источника потенциальных клиентов. Существенным преимуществом Казахстана является предоставление сопоставимых медицинских услуг по более низким ценам. Проведенный международными экспертами анализ цен на семь хирургических услуг показал, что цены в нашей стране ниже, чем в Индии, которая признана лидером в области низких цен в медицинском туризме», — проинформировали в Центре.

Анализ данных медицинского туризма в Казахстане продемонстрировал, что основной поток туристов направлен на получение кардиохирургической, нейрохирургической, стоматологической помощи, протезирование суставов, трансплантацию органов, проведение ЭКО. Эти услуги в Казахстане оказываются в современных медицинских центрах и клиниках, оснащенных инновационным оборудованием, в которых работают специалисты мирового класса, врачи прошли повышение квалификации в лучших клиниках мира.