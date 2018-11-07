Лидеры ОДКБ на саммите в Астане выберут нового генсекретаря организации

Алматы. 7 ноября. КазТАГ — Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на саммите в Астане 8 ноября обсудят вопрос о новом генсекретаря организации вместо освобожденного от этой должности представителя Армении Юрия Хачатурова, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Саммит пройдет в начале в узком составе, будет обсуждаться весьма важный вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ», — приводит ТАСС слова Ю.Ушакова.

Как он отметил, вопрос будет обсуждаться в закрытом режиме.

«Рассматриваются три возможных варианта: или временное исполнение обязанностей генсека до мая 2020 года заместителем генсекретаря (представителем России) Семериковым, избрание белорусского представителя на этот пост, поскольку после Армении по алфавиту идет Белоруссия. Третий вариант, на котором настаивает армянская сторона, это избрание до мая 2020 года армянского представителя. Какое решение примут лидеры, пока предсказать сложно», — добавил представитель Кремля.

Ю.Ушаков напомнил, что с мая 2017 года пост генсекретаря занимал представитель Армении Хачатуров, бывший секретарь Совбеза Армении. В июле 2018 года ему были предъявлены обвинения спецслужбами Армении. Армянская сторона 1 августа инициировала процедуру отзыва Хачатурова с поста генсека ОДКБ. 30 октября в силу вступило решение о досрочном прекращении его полномочий. С 1 ноября обязанности генсека исполняет российский представитель, заместитель генсекретаря Семериков.

Напомним, на саммите в Астане планируется подписать около 20 документов, в том числе итоговую политическую декларацию.

Также планируется принять заявление лидеров о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций.

Говоря о предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, Ю.Ушаков сообщил, что помимо российского президента Владимира Путина и главы Казахстана Нурсултана Назарбаева свое участие в мероприятии подтвердили президенты Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана. Армения будет представлена исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном.

По итогам саммита с заявлением для прессы, выступят президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, а также исполняющий обязанности генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков.