«Казгеологию», центр нефти и газа и ряд других объектов хотят исключить из списка приватизации

Астана. 7 ноября. КазТАГ – АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология», АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» и ряд других объектов планируется исключить из списка приватизации, сообщается в проекте постановления правительства Казахстана.

«Внести в постановление правительства РК от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы» следующие изменения: в приложении 1 к указанному постановлению в перечне крупных организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации в приоритетном порядке, в разделе «Министерство по инвестициям и развитию РК»: строку, порядковый номер 4.1 (АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» – КазТАГ), исключить», — говорится в представленном в среду документе.

Кроме «Казгеологии» и центра нефти и газа из списка приватизации планируют исключить ТОО «Национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр «Бобек», АО «Национальное агентство по технологическому развитию», АО «Центральная клиническая больница» управления делами президента РК, коммунальное государственное предприятие «Балхашэнерго» и ТОО «Астана орманы».

«Принятие проекта позволит сосредоточить внимание на реализации стратегических задач в целях обеспечения стабильности в экономике, сохранения капитала и накопления благосостояния для будущих поколений, оптимизации национальных активов, экономической диверсификации», — отметил в пояснительной записке к документу министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

Проект постановления правительства вынесен на публичное обсуждение до 21 ноября.