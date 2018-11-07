Актобе. 7 ноября. КазТАГ – Факт задержки бригады скорой помощи почти на час подтвердили после смерти девочки в Актобе, передает корреспондент агентства.

«О гибели ребенка нам стало известно лишь вчера. Руководство станции скорой помощи, отвечающее за лечебную работу, своевременно не проинформировало нас о данной ситуации. Действительно, задержка бригады скорой помощи, имела место. Бригада прибыла на вызов на 49 минуте с момента обращения», — сообщила в среду заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Светлана Есенаманова.

По ее словам, причиной для задержки службы экстренной медицинской помощи послужили два фактора.

«Первое: человеческий фактор, так как при обращении на станцию была указана жалоба на высокую температуру, но диспетчер принимающий звонки при указании причины не отметил, что у ребенка высокая температура и звонок попал в четвертую категорию вызовов», — заявила замглавы облздрава.

В качестве второй причины чиновница назвала неправильно указанный родителями адрес.

«Изучив видео, комиссия пришла к выводу о грубом нарушении деонтологии и этики сотрудниками станции скорой помощи. Что касается неоказания помощи ребенку, по словам врача по приезду она увидела, что ногти у девочки были синюшные, голова была повернута влево. Мать самостоятельно пыталась оказать ей первую помощь и достать язык деревянной ложкой. При этом, по словам родных, во время приступа судорог за 25 минут у дочери произошла остановка дыхания и смерть. Поскольку налицо были все признаки смерти, экстренная неотложная помощь ребенку оказана не была. Согласно протоколам диагностики и лечения, мы оказываем помощь при случаях внезапной смерти если не прошло более 20 минут. Предварительная причина – механическая асфиксия вследствие западения языка», — сказала С. Есенаманова.

По данному факту создана независимая комиссия, члены которой встретились с работниками станции скорой помощи ТОО «Первая помощь», с участковыми в поликлинике, куда относился ребенок по месту жительства, изучили амбулаторную карту ребенка в школе.

В данное время, по словам чиновников, поставлен вопрос о несоответствии занимаемой должности руководства станции скорой помощи, отвечающего за лечебную часть, врача, допустившую грубое нарушение деонтологии и этики до конца расследования обещают отстранить от работы.

Семилетняя девочка умерла в Актобе 3 ноября. Родители вызвали скорую, однако она приехала почти через час.