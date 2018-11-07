Вопросы психологической службы в школах РК решаются по остаточному принципу

Алматы. 7 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Вопросы психологической службы в казахстанских школах решаются по остаточному принципу, считает проектный директор Фонда женского лидерства Светлана Богатырева.

«Надо понимать, что у министерства образования и науки РК сейчас иные приоритетные задачи: внедрение трехъязычия, обновленной программы образования. А вопросы психологической службы несколько по остаточному принципу решаются», — сказала С. Богатырева на пресс-конференции в среду.

Между тем, по ее словам, в этой области накопился ряд нерешенных проблем. Так, одной из них является подготовка специализированных кадров.

«Проблема суицида находится на стыке педагогики и медицины и оптимально, чтобы в вузе, где готовят педагогов, был базовый курс суицидологии, который бы учил будущих специалистов диагностировать и дифференцировать поведенческие проблемы, и только потом детей с серьезными проблемами передавать в медицинские учреждения. Мы пробовали вовлечь в свою программу три вуза – Женский педуниверситет, Шымкентский педагогический вуз и КазНУ, и сейчас они интегрируют в свои учебные системы часть наших разработок. Для переподготовки уже работающих педагогов мы пытались выйти на систему «Орлеу», которая занимается повышением квалификации педкадров, но там внедрение идет с пробуксовками, потому что система не открыта», — отметила эксперт.

Также проблемой, добавила она, является отсутствие документа, прописывающего обязанности социального педагога и педагога-психолога.

«До 2014 года был закон, в котором четко были прописаны обязанности. В 2014 году наше высокое руководство посчитало, что каждая область РК имеет свою специфику и вопрос был отдан на места. По нашему анализу, в прошлом году подобные документы были разработаны всего в трех областях, причем довольно формальные, буквально копирка с предыдущего закона. На мой взгляд, должен существовать типовой документ республиканского уровня, в который на местах можно вносить свою специфику», — считает спикер.

Вместе с этим, по ее словам, надо кардинальным образом решать вопрос статуса социальных педагогов и педагогов-психологов.

«Они педагогами только называются, но по штатному расписанию таковыми не являются и зарплату даже учительскую не получают. Они идут в школах, как, допустим, руководитель хора или что-то такое, соответственно, совсем маленькая зарплата, отсюда текучка кадров. Еще одна проблема – их перегрузка: по нормативам, на одного педагога должно приходиться 300-500 детей, а у нас, как правило, один педагог на школу. Надо сказать, что в одном из своих последних выступлений министр (образования и науки Ерлан – КазТАГ) Сагадиев сказал, что вопрос будет решаться: будут заниматься повышением квалификации этих кадров, они будут сдавать тесты, будут повышаться зарплаты. Надеемся, что и вопрос с нормативным регулированием будет решен», — резюмирует С. Богатырева.

Фондом женского лидерства была разработана программа повышения квалификации социальных педагогов и педагогов-психологов, а затем и программа «Ведение родительских групп и подростков», направленная на выявление и предотвращение деструктивного поведения и суицидов в детской и подростковой среде. В 2017 году она была апробирована в 15 школах Алматы и дала положительные результаты: были отмечены повышение успеваемости, поведенческих показателей, проблемные дети снимались со спецучета.

По оценке экспертов республиканского центра психиатрии, психотерапии и наркологии, озвученной С. Богатыревой, в Казахстане в год совершается порядка 40 тыс. суицидальных попыток, 26% детей находятся в зоне риска. По данным же комитета по охране прав детей МОН, за последние семь лет показатели детского суицида снизились на 35%.