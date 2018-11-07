К 12 годам лишения свободы приговорили экс-замакима Талдыкоргана

Талдыкорган. 7 ноября. КазТАГ – К 12 годам лишения свободы приговорили экс-заместителя акима Талдыкоргана Асета Шаяхметова, передает корреспондент агентства.

«Приговором суда Шаяхметов Асет Калиханович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 366 (получение взятки в особо крупном размере неоднократно) и п. 1 ч. 3 ст. 218 (легализация (отмывание) денег или имущества, полученных преступным путем) УК РК», — говорится в сообщении пресс-службы Алматинского областного суда.

В суде уточнили, что по первой статье ему назначено к отбытию 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в государственной службе, в органах самоуправления. По второй статье – три года лишения свободы.

«Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет», — добавили в облсуде.

Отбывать наказание он будет в колонии максимальной безопасности.