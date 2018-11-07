Анвар Сайденов стал независимым директором Банка развития Казахстана

Алматы. 7 ноября. КазТАГ – Анвар Сайденов стал независимым директором АО «Банк развития Казахстана» (БРК), сообщает сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«Определить состав совета директоров БРК в количестве семи человек. Избрать А. Сайденова членом совета директоров, независимым директором БРК со сроком полномочий – три года», — говорится в решении финансового учреждения, представленном в среду.

А. Сайденов в разные годы занимал руководящие посты в высших эшелонах государственной власти: возглавлял госкомитет по инвестициям, агентство Казахстана по инвестициям, был вице-министров финансов и руководил Национальным банком РК. Кроме того, он возглавлял «Народный сберегательный банк Казахстана» и «БТА Банк».

Напомним, 2 ноября МИА КазТАГ сообщало, что А. Сайденов совет директоров АО «Bank RBK». В пресс-службе банка тогда заявили, что ротация в совете директоров «связана с желанием выбывших членов сосредоточиться на других видах профессиональной деятельности, не позволяющих совмещения должностей».

Незадолго до этого – 25 октября генеральная прокуратура Казахстана сообщила об аресте бывшего управляющего директора АО «RBK Bank» Асылбека Игильмана. Он подозревается в хищении денежных средств банка путем оформления незаконного кредита в размере Т850 млн в сговоре с бывшим советником председателя совета директоров АО «RBK Bank» Жомартом Ертаевым. Еще раньше были арестованы четыре топ-менеджера банка – Данияр Туганбай, Данияр Едигенев, Руслан Батурбаев и Бахыт Ибрагим.