Алматы. 7 ноября. КазТАГ – Казахстанцы смогут посетить в декабре и январе Таиланд без визы, сообщает BangkokPost.

«Кабинет министров Таиланда во вторник одобрил предложение отказаться на два месяца от платы за визу по прибытию для граждан 21 страны, чтобы придать развитию индустрии туризма столь необходимый импульс», — сообщает издание.

При этом отмечается, что визовый сбор в размере 2 тыс. батов не будет взиматься в период с 1 декабря по 31 января с лиц, пребывающих в страну не более, чем на 15 дней.

По информации издания, визовый сбор будет отменен для граждан Андоры, Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мальдивских Островов, Мальты, Маврикия, Папуа-Новая Гвинеи, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Тайваня, Украины и Узбекистана.

По данным Иммиграционного бюро Таиланда, количество туристов, обращающихся за получением визы по прибытии, постоянно сокращается с января 2016 года и правительство ищет способы исправить эту ситуацию.

«Отказ от визовых сборов в страну будет стимулировать туристический сектор, привлечет большее число иностранных гостей в страну и увеличит доходы от туризма. Количество туристов возрастет не менее чем на 30%», — говорится в сообщении в среду.

Однако за первые девять месяцев этого года было 28,54 млн иностранных посетителей, что на 8,7% больше, чем в прошлом году. За тот же период число прибывших в Китай выросло на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в третьем квартале сократилось на 8,8% по сравнению с предыдущим годом. Комитет предложил отказаться от отказа в выдаче визы.

Как сообщается, в 2017 году Патайю посетили 17 млн туристов, доход от пребывания которых составил 240 млрд батов. При этом самое большое количество туристов – 2,5 млн человек — были китайцами, за ними следовали россияне и южнокорейцы, однако в 2018 году число туристов, особенно из Китая, сократилось.

По информации издания, снижение количества туристов связано с проблемами безопасности, особенно на воде. Как сообщается, муниципалитет Паттайи уже принял меры по повышению безопасности как на воде, так и на суше.