Кожамжаров заявил о претензиях генпрокуратуры к вице-министру энергетики Шкарупе

Астана. 7 ноября. КазТАГ — Оксана Скибан. Генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров заявил об имеющихся претензиях у генпрокуратуры к вице-министру энергетики Анатолию Шкарупе.

«Серьезные претензии со стороны закона имеются к недавно назначенному вице-министру энергетики (Анатолию — КазТАГ) Шкарупе, (экс-акиму — КазТАГ) акиму Сарани. Он причастен к хищению Т215 млн, выделенных в 2015 году на установку приборов учета в Сарани, где вообще нет центрального отопления. Счетчики просто монтировались в пустые стены. По факту начато расследование уголовного дела», — сказал К. Кожамжаров на заседании Совета безопасности в среду.

По его словам, за одну прокурорскую проверку установлен ущерб на Т29 млрд, который не выявлялся антимонопольным органом на протяжении трех лет.

«В отношении должностных лиц, по указанным фактам злоупотребления и халатности, нами возбуждено семь уголовных дел», — отметил генпрокурор.