Кожамжаров заявил о претензиях генпрокуратуры к вице-министру энергетики Шкарупе

Новости 76 0
Пусть они уезжают, и остаются там, на Западе Пусть они уезжают, и остаются там, на Западе
11922

Астана. 7 ноября. КазТАГ — Оксана Скибан. Генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров заявил об имеющихся претензиях у генпрокуратуры к вице-министру энергетики Анатолию Шкарупе.

«Серьезные претензии со стороны закона имеются к недавно назначенному вице-министру энергетики (Анатолию — КазТАГ) Шкарупе, (экс-акиму — КазТАГ) акиму Сарани. Он причастен к хищению Т215 млн, выделенных в 2015 году на установку приборов учета в Сарани, где вообще нет центрального отопления. Счетчики просто монтировались в пустые стены. По факту начато расследование уголовного дела», — сказал К. Кожамжаров на заседании Совета безопасности в среду.

По его словам, за одну прокурорскую проверку установлен ущерб на Т29 млрд, который не выявлялся антимонопольным органом на протяжении трех лет.

«В отношении должностных лиц, по указанным фактам злоупотребления и халатности, нами возбуждено семь уголовных дел», — отметил генпрокурор.

Похожие материалы:

  1. Генпрокурор РК Кожамжаров избран президентом казахстанской федерации дзюдо
  2. На Т29 млрд незаконно обогатились коммунальщики – генпрокуратура РК
  3. Экс-вице-президент США Байден получил две подозрительные посылки
  4. Бывший вице-премьер Малайзии обвинен в коррупции на сумму более $27,4 млн
  5. Заявление министра энергетики Саудовской Аравии обвалило цены на нефть на 4%

Новости партнеров

Загрузка...