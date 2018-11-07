Минэнерго Казахстана планирует сменить тарифную методологию с 2019 года

Астана. 7 ноября. КазТАГ – Оксана Скибан. В 2019 году в Казахстане будут менять тарифную методологию, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Нурсултан Абишевич (Назарбаев, президент РК – КазТАГ), по совместной работе с генпрокуратурой, по моим приказам, создана в этом году рабочая группа под эгидой генпрокуратуры вместе с КРЕМЗКиПП (комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей – КазТАГ) зашли во все крупные станции (электростанции – КазТАГ) во всех областях. И сейчас идет работа. На окончание ноября этого года будет установлен реальный уровень затрат на производство электроэнергии и потребность этих станций в инвестсредствах. 1 января 2019 года по закону мы переходим на рынок мощностей (…). Мы будем менять тарифную методологию полностью», — сказал К. Бозумбаев на заседании совета безопасности в Акорде в среду.

При этом глава государства переспросил министра, может ли он навести порядок с завышающими тарифы на комуслуги монополистами. В ответ на это К. Бозумбаев дал утвердительный ответ.

«Могу», — пообещал К. Бозумбаев.

Напомним, ранее Н. Назарбаев назвал преступлением противодействие монополистов его посланию и их незаконное обогащение за счет завышения тарифов на коммунальные услуги.