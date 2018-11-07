Мажилис в первом чтении одобрил поправки по вопросам здравоохранения

Астана. 7 ноября. КазТАГ – Оксана Скибан. Депутаты мажилиса парламента Казахстана на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения».

«Проект закона разработан во исполнение послания главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» и направлен на совершенствование корпоративного управления в медорганизациях, развитие системы общественного здравоохранения, медобразования и науки, развитие института донорства и трансплантации, рынка клинических исследований и повышение качества биоэтической экспертизы, обеспечение качества и эффективности медпомощи», — говорится в заключении профильного комитета мажилиса в среду.

При этом отмечается, что законопроектом предусматриваются нормы, касающиеся совершенствования механизмов управления, внедрения квалифицированного требования сертификата «менеджер здравоохранения» для работников руководящего звена, а также принципов корпоративного управления в медорганизациях путем расширения полномочий наблюдательного совета и внедрения коллегиального исполнительного органа (правления). Кроме того, вносится норма о создании службы внутреннего аудита в госпредприятиях на праве хозяйственного ведения.

«В проекте закона предусмотрены нормы, направленные на повышение качества подготовки медкадров и улучшение качества медуслуг путем интеграции образования, исследований и клинической практики. Документом предусматриваются требования по проведению медисследований, регламентируется формирование национальных счетов здравоохранения. Предусмотрены также нормы, направленные на совершенствование модели предоставления медуслуг в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и системы обязательного социального медстрахования», — указывается в заключении.

В целом вносятся изменения и дополнения в 11 законодательных актов РК, в том числе четыре кодекса и семь законов.