Получение необоснованной прибыли на Т120 млн выявили в «АтырауЭнергосату»

Атырау. 7 ноября. КазТАГ — Получение необоснованной прибыли на Т120 млн выявили в ТОО «АтырауЭнергосату», передает корреспондент агентства.

«Прокуратура Атырауской области выявила получение необоснованной прибыли ТОО «АтырауЭнергосату» при снабжении населения электрической энергией на сумму порядка Т120 млн», — сообщили в прокуратуре Атырауской области в среду.

В прокуратуре пояснили, что в целях возмещения жителям ущерба монополистом снижен тариф с Т5,31 до Т4,51.

«В другом случае ТОО «Жылыой су» завышена стоимость услуг за счет необоснованного включения затрат на приобретение материальных ресурсов и искусственного увеличения штата. Мерами реагирования для жителей Жылыойского района тариф по подаче воды снижен с Т200 до Т149, тепла с Т2,5 тыс. до Т1870, по отводу сточных вод с Т99 до Т71», — отметили в надзорном ведомстве.

Всего по актам прокуратуры области в текущем году в судебном порядке принудительно отменены тарифы 7 монополистов и введены временные компенсирующие тарифы, чем защищены права 57 тыс. граждан и более 900 предпринимателей. 4 тыс. предпринимателей освобождены от обязательства по внесению предоплаты за электроэнергию. Требования монополиста о выплате 100% предоплаты признаны неправомерными, так как в соответствии с законом потребитель уплачивает за фактически потребленную энергию.