Назарбаев объявил выговор главе антимонопольного комитета и сделал предупреждение министрам энергетики и нацэкономики

Астана. 7 ноября. КазТАГ – Оксана Скибан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил выговор председателю комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) министерства национальной экономики РК Азамату Майтиеву, а также сделал предупреждение министру национальной экономики Тимуру Сулейменову и министру энергетики Канату Бозумбаеву за ситуацию с тарифами.

«Ограничимся объявлением выговора. Ты сам разберись (Т. Сулейменов – КазТАГ) накажи кого положено, кого не нужно, освободи и доложи мне по всем этим вопросам, а я буду поддерживать деятельность генпрокуратуры. Он (генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров – КазТАГ) доведет дело до конца и будет уголовная ответственность. Вообще по этому делу и К. Бозумбаев, и минэкономики, и антимонопольное, все заслуживают сегодня очень сурового наказания. Поскольку он работает недавно, этот тоже. К. Бозумбаев отвечает за другие отрасли. Всех предупреждаю. В следующий раз будут приняты организационные меры», — сказал Н. Назарбаев на заседании совета безопасности в среду в Акорде.

При этом глава государства спросил у председателя КРЕМЗКиПП А. Майтиева, сможет ли тот справиться с ситуацией с тарифами.

«Это настолько вопрос острый. Председатель антимонопольного комитета, или ты можешь исправить все это, или уйдешь с этой работы?» — спросил президент.

Глава комитета пообещал все исправить.

«Т. Сулейменов, он способен сделать это? Ты ручаешься, отвечаешь за него?» — спросил Н. Назарбаев у министра.

«Так точно», — заверил Т. Сулейменов.

Напомним, ранее Н. Назарбаев назвал преступлением противодействие монополистов его посланию и их незаконное обогащение за счет завышения тарифов на коммунальные услуги. Глава государства поручил К. Бозумбаеву навести порядок с завышающими тарифы на комуслуги монополистами. Также стало известно, что минэнерго планирует сменить тарифную методологию с 2019 года.