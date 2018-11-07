В составе правления «КазМунайГаза» произошли изменения

Алматы. 7 ноября. КазТАГ – В составе правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) произошли изменения, сообщает сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«Суть изменения – избран, назначен; ФИО должностного лица – Дмитрий Салов; должность должностного лица – член правления», — говорится в документе, представленном КМГ в среду.

Таким образом, в состав правления КМГ сейчас входят Сауат Мынбаев, Кайрат Шарипбаев, Курмангазы Исказиев, Даурен Карабаев, Данияр Тиесов, Серик Абденов, Ардак Мукушов и Д. Салов.