10 энергопередающих организаций прекратили существование в Казахстане за семь месяцев 2018 года

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Астана. 8 ноября. КазТАГ – 10 энергопередающих организаций (ЭПО) прекратили существование в Казахстане за семь месяцев 2018 года, сообщается в ответе ИО министра энергетики РК Болата Акчулакова на запрос группы депутатов мажилиса парламента.

«На 15 февраля 2018 года в Казахстане осуществляли деятельность по передаче электрической энергии 162 организации, по состоянию на 29 августа 2018 года количество их составило 152 организации. Тем самым количество ЭПО сократилось на 10 организаций», — говорится в четверг в ответе Б. Акчулакова на депутатский запрос.

Он напомнил, что с 1 января 2018 года вступило в силу требование по обязательному наличию диспетчерского технологического управления.

«Законом РК «Об электроэнергетике» установлены требования к ЭПО, осуществляющим деятельность по передаче электрической энергии, с поэтапным их введением в действие: 1) наличие диспетчерского технологического управления не позднее 1 января 2018 года; 2) наличие служб, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание электрических сетей, оборудования не позднее 1 января 2020 года; 3) наличие договоров с системным оператором на оказание соответствующих услуг не позднее 1 января 2020 года; 4) наличие автоматизированных систем коммерческого учета, систем телекоммуникаций не позднее 1 января 2022 года», — проинформировал ИО главы минэнерго.

По его данным, с начала 2018 года комитетом атомного и энергетического надзора и контроля (КАЭНК) были проведены проверки 116 ЭПО.

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«По результатам проверок только 32 ЭПО соответствуют требованию по наличию диспетчерского технологического управления. По 75 ЭПО, несоответствующим требованию, комитетом направлены письма в уполномоченный орган в сферах естественных монополий для принятия соответствующих мер», — сказано в ответе.

В свою очередь, по словам исполняющего обязанности министра энергетики, уполномоченным органом были пересмотрены тарифы по данным организациям в сторону снижения

«Минимальное снижение тарифа составило – Т0,06/кВтч или 4,29% в Восточно-Казахстанской области (ТОО «СиП»), а максимальное снижение составило – Т1,2/кВтч или 46,33% в Актюбинской области (АО «Акбулак»). Для конечных потребителей, подключенных к сетям данных ЭПО, соответственно, минимальное снижение составило Т0,002/кВтчили 0,02%, а максимальное снижение составило Т1,2/кВтчили 5,93%», — добавил ИО главы МЭ РК.

Он отметил, что эффект укрупнения региональных электросетевых компаний «невозможно оценить без вступления в силу всех требований, установленных законом к ЭПО».

«Основной ожидаемый результат от процесса укрупнения региональных электросетевых компаний – это сокращение количества ЭПО к 2022 году до 110 организаций и снижение тарифов на передачу электрической энергии», — уточнил Б. Акчулаков.

Напомним, 26 сентября группа депутатов мажилиса от фракции «Ак жол» сообщила, что в течение пяти лет в стране планируется ликвидировать 50 ЭПО, но, по данным парламентариев, спустя год с начала реализации планов «количество ЭПО не сократилось», как и не произошло «планировавшегося снижения тарифов для потребителя».

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